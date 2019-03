Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg - Nordkirchen, Hochwertige Pkw aufgebrochen und Navis entwendet

Coesfeld (ots)

In Ascheberg, Kolbeweg und Nordkirchen, Wiemanns Holt, Asternweg und Morrienweg kam es in der Nacht zu Donnerstag (21. März) zu mehreren Aufbrüchen hochwertiger Pkw, der Marken BMW, Mercedes und VW. Die Diebe entwendeten die fest eingebauten Navigationsgeräte und auch Multifunktionslenkräder. Die Täter hatten fast in allen Fällen das hintere Dreiecksfenster eingeschlagen, um ins Innere des Autos zu gelangen. Die einzelnen Schäden liegen zwischen 1200 Euro und 3000 Euro.

Hinweise gerne an ihre Polizei Coesfeld unter 02541-140

