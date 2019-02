Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Betrüger schlagen zu

Mitarbeiter einer angebliche Rohrreinigungsfirma führten am Montag in einer Wohnung eines 32-Jährigen in Ilsfeld Arbeiten durch und kassierten für 40 Minuten Arbeitszeit knapp 1.000 Euro. Die zwei Mitarbeiter konnten die Verstopfung nicht beheben und garantierten am nächsten Tag wieder zu kommen. Dem 32-Jährigen kam die Sache im Nachhinein dubios vor und beauftragte einen ortsansässigen Handwerker. Dieser klärte den Mann darüber auf, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden sei. Die Polizei warnt vor solch betrügerischen Arbeitern. Bevor sie ihre Reparaturen, beenden fordern sie von den Auftraggebern Geld ein, mit welchem sie dann schnell verschwinden, ohne ihre Arbeit zu beenden. Die Polizei rät zu Skepsis und bittet um Verständigung der zuständigen Dienststellen oder unter der 110.

