Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Viktorkirche/ Zündelnde Kinder richten Sachschäden an

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat vermutlich weitergehende Sachbeschädigungen in der Viktorkirche in Dülmen verhindert. Er hat am Mittwochnachmittag, 20.03.2019 gegen 16.10 Uhr etwa 10 Kinder im Alter von 10-14 Jahren beim zündeln mit Gebetskarten am Gedenkkerzenständer erwischt. Als er sie ansprach, flüchtete die Gruppe. Bereits am Sonntagnachmittag war es in der Viktorkirche zwischen 16.50 Uhr und 18 Uhr zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte hatten ein Gotteslob angesengt und das Weihwasserbecken beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

