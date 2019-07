Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Dienstag (2. Juli) ereignete sich gegen 17.05 Uhr auf der Karl-Arnold-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 66-jähriger Mann aus dem Selfkant fuhr mit seinem Pkw Ford auf der Karl-Arnold-Straße aus Richtung Gangelt kommend in Richtung Geilenkirchen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pkw, der am Fahrbahnrand parkte. Das Fahrzeug wurde gegen ein davor parkendes Fahrzeug geschoben. Das Fahrzeug des Selfkänters kippte durch den Aufprall zur Seite und rutschte einige Meter über die Straße. Der 66-jährige verletzte sich leicht, wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Karl-Arnold-Straße komplett gesperrt. Beide parkenden Fahrzeug wurden durch den Unfall stark beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell