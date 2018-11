POL-GM: 151118-1219: Kurze Abwesenheit zu Einbruch ausgenutzt

Wiehl (ots) - Eine offene Balkontür hat ein Einbrecher am Mittwochabend (14. November) in der Rheingoldstraße in Wiehl für einen Diebstahl ausgenutzt. Während ein Bewohner ein in der ersten Etage gelegenes Zimmer für nur etwa fünf Minuten verlassen hatte, konnte der Einbrecher das Zimmer über eine zum Balkon führende Außentreppe betreten. Er schloss das Zimmer von innen ab und durchsuchte es anschließend. Als die Bewohner das von innen verschlossene Zimmer bemerkten, war der Dieb bereits mit aufgefundenem Schmuck geflüchtet. Hinweise zu der Tat, die sich gegen 19.00 Uhr ereignet hat, nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell