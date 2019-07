Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Leichtkraftrad-Fahrer

Wegberg (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Wegberg wurde am Mittwoch, 3. Juli, gegen 7.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Leichtkraftrad Suzuki auf der Landstraße 3 aus Richtung Klinkum kommend in Richtung Erkelenz. An der Einmündung Landstraße 3/Landstraße 364 kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Fiat einer 22-jährigen Erkelenzerin. Diese war auf der Landstraße 364 aus Richtung Tüschenbroich in Richtung Wegberg unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links auf die Landstraße 3 in Richtung Klinkum abzubiegen, als es zum Unfall kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der 40-Jährige von seinem Zweirad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die 22-Jährige verletzte sich nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße 3 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett für den Verkehr gesperrt.

