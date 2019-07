Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Gangelt (ots)

Ein Pkw Fahrer, der am Dienstag (2. Juli), gegen 20.10 Uhr, auf der Bundesstraße 56 aus Richtung Heinsberg in Richtung Niederlande fuhr, meldete sich bei der Polizei. Vor ihm sei zu dieser Zeit ein Pkw Kia gefahren, der in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Mehrmals habe der Fahrer die Fahrbahnmarkierung überquert und sei auf die Fahrbahn für den Gegenverkehr geraten. Einige entgegenkommende Autofahrer wären ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte. Wer hat die Bundesstraße 56 zu dieser Zeit in Richtung Heinsberg befahren und musste einem Pkw Kia ausweichen? Wem ist die Fahrweise des Pkw Fahrers ebenfalls aufgefallen? Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell