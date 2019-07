Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - schwarzer PKW gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.07.19 befuhr eine 21-Jährige um 13:15 Uhr mit ihrem silberfarbenen Opel Zafira die Adolf-Kolping-Straße in Richtung Branchweilerhofstraße, um dann nach links in die Spitalbachstraße abbiegen. Der sich der Einmündung auf der Spitalbachstraße nähernde, noch unbekannte Autofahrer wollte links in die Adolf-Kolping-Straße mit seinem schwarzen PKW einbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt der 21-Jährigen. Da diese ausweichen wollte, kollidierten rechtes Vorderrad und Bordstein, wodurch das Auto nicht mehr fahrbereit war. Da derzeit keine weiteren Details zum Verursacher bekannt sind, hoffen Polizei und Geschädigte auf Hinweise aus der Bevölkerung.

