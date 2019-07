Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Unfall beim Abbiegen - Verursacher stand unter Alkoholeinfluss

Wachenheim (ots)

Am 10.07.19, gegen 14:25 Uhr, verließ ein 60-jähriger Volvo-Fahrer an der Abfahrt Wachenheim die B 271 und wollte an der Einmündung der L 525 nach rechts in Richtung Wachenheim weiterfahren. Hierbei bog er in einen viel zu großen Bogen ab und stieß mit einem Pkw Audi zusammen, der von einem 70-jährigen Mann geführt wurde. Dieser hatte sich dort ordnungsgemäß nach links eingeordnet, um über die Abfahrt zur B 271 zu gelangen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher merklich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Dem Unfallverursacher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro.

