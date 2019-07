Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teile der Beregnungsanlage entwendet

Meckenheim (ots)

Am 08.07.2019 zwischen 08:00 und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Gewanne "Im Grund" in Meckenheim ein Standrohr mit Standrohrschlüssel von der dort installierten Beregnungsanlage. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

