Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

In Bad Dürkheim kam es am Mittwoch, 10.07.2019, um 07:00 Uhr, in der Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer aus Bad Dürkheim wollte mit seinem Pkw von der Bruchstraße in Höhe der dortigen Tankstelle nach links abbiegen. Hierbei übersah er den Kleinbus eines ihm entgegenkommenden 36-jährigen Fahrers aus Bad Dürkheim. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Hierbei wurde der 20-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Bad Dürkheim gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde in eine nahegelegene Autowerkstatt geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500,- Euro.

