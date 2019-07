Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw ausgebrannt

Meckenheim (ots)

Am 10.07.2019 gegen 15:30 Uhr kam es in Meckenheim zu einem Pkw-Brand. Der Renault Megane war seit geraumer Zeit auf einem Grundstück nördlich der Hauptstraße abgestellt. Als der 23-Jährige Besitzer aus Meckenheim den Motor startete, kam es im Motorraum unmittelbar zu einer Stichflamme. Innerhalb kürzester Zeit stand der Pkw voll in Flammen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, trotzdem brannte der Renault vollständig aus. Aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort, musste die Feuerwehr Meckenheim die Löschfahrzeuge auf der Hauptstraße belassen. Deshalb wurde die Hauptstraße zwischen Eichengasse und Ruppertsberger Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Aufgrund der Trockenheit und der hohen Temperaturen, die an der Brandstelle herrschten, wurde der Pkw durch die Feuerwehr runter gekühlt, Brandnester gelöscht und das umliegende Gelände bewässert. Die Löscharbeiten und damit die Sperrung der Hauptstraße dauern bis mindestens ca. 17:00 Uhr an. Es kam bei dem Brand zu keinem Personenschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Meckenheim war mit Unterstützung der Feuerwehr Deidesheim mit 6 Fahrzeugen und ca. 30 Kräften im Einsatz. Das DRK war mit einem Fahrzeug vor Ort.

