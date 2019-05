Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Neubergstraße in Königsbach an einem blauen Audi alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird mit ca. 600 Euro angegeben. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter 06321 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



