Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neuleiningen (Nackterhof) (ots)

Am Mittwoch, 10.07.2019 zwischen 07:00 Uhr und 21:45 Uhr befuhr ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug die Straße Nackterhof in nordöstliche Richtung. Hierbei streifte das Fahrzeug in einer engen Rechtskurve zunächst links eine Hauswand und eine gegenüberliegende Steinmauer. Vermutlich beim Rangieren stieß das Fahrzeug dann nochmals gegen eine weitere Hauswand. Der Unfallflüchtige hinterließ an allen Anstoßstellen blauen Lackabrieb. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder gar ein Lastkraftwagen gehandelt haben. Der Schaden wird auf ca 500EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell