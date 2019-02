Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 24. Februar 2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 25. Februar 2019, 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen VEC-DG 99 eines Pkw Opel Adam, welcher im genannten Tatzeitraum an der Großen Straße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Damme - Einbruch in Café´

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Dienstag, 26. Februar 2019, die rückwärtige Tür eines Cafés an der Mühlenstraße ein. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Rathaus mit Farbe beschmiert

In der Zeit von Samstag, 24. Februar 2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 25. Februar 2019, 08.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter zum wiederholten Mal die Außenwand des alten Rathauses am Bürgermeister-Kühling-Platz mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Garagentor

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Freitag, 22. Februar 2019, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 24. Februar 2019, 13.00 Uhr, ein Garagentor am Klingenhangen mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

