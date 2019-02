Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - E-Bike entwendet

Zwischen Samstag, 23. Februar 2019, 21.00 Uhr, und Sonntag, 24. Februar 2019, 06.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Damen-E-Bike, das an einem Verbrauchermarkt an der Großen Straße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 999 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Visbek/Lutten - E-Bikes entwendet

Am Montag, 25. Februar 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.00 und 10.30 Uhr zwei E-Bikes, ein Haibike und ein Velo de Ville, die an einer Firma an der Ahlhorner Straße abgestellt waren. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen. Zwischen 08.00 und 12.00 Uhr wurden in Lutten an einer Firma an der Vechtaer Straße drei E-Bikes entwendet. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 25. Februar 2019, wurde um 12.30 Uhr auf der Vördener Straße ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Agathenburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 25. Februar 2019, wurde um 14.35 Uhr auf der Dinklager Straße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 25. Februar 2019, kam es um 10.50 Uhr an der Kreuzung Holzhausen und Bergstruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta missachtete die Vorfahrt eines 47-jährigen Pkw-Fahrers aus Vechta, wodurch es zum Zusammenstoß kam Der 47-jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkw wurden stark beschädigt. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

