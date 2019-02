Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Dienstag, 26. Februar 2019, auf das umzäunte Gelände der Mülldeponie in Cloppenburg/Stapelfeld, Keemoor, und entwendeten dort Diele aus der Tankanlage. Es entstand Sachschaden in Höhe von 950 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Montag, 25. Februar 2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 26. Februar 2019, 07.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines VW Tiguan ein, der an der Daimlerstraße geparkt war. Aus dem Pkw wurde ein Reifenwechselset entwendet. Außerdem wurden die Reifen inklusive Felgen entwendet. An einem VW Touareg, der sich in unmittelbarer Nähe zum Tiguan befand, wurden ebenfalls alle Reifen entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

