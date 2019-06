Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Blauer VW Golf auf Hotelparkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (17. Juni 2019) zwischen 18.00 und 21.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Hotels an der Danziger Straße einen blauen VW Golf an der hinteren rechten Seite. An der Beschädigung befanden sich weiße Farbanhaftungen. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Gegen 19.20 Uhr hatte sich ebenfalls am Montag auf dem Hotelparkplatz ein weiterer Unfall ereignet. Hier hatte der Fahrer eines schwarzen Audi A6 einen geparkten blauen Audi A4 beschädigt. Für diesen Unfall werden keine Zeugen gesucht.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

