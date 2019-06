Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Handy-Diebstahl im Klever Krankenhaus

Kleve (ots)

Am 9. April 2019 gegen 0.20 Uhr suchte ein unbekannter Tatverdächtiger das Krankenhaus Kleve auf und begab sich hier auf der Station der Kardiologie unbemerkt in das Krankenzimmer einer Patientin. Aus dem Zimmer entwendete er schließlich ein Handy. Der Flurbereich der Station ist kameraüberwacht, so dass der unbekannte Tatverdächtige videografiert werden konnte.

Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-diebstahl

Wer kennt den abgebildeten Mann? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Personen oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

