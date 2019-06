Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Werkstatt auf Bauernhof aufgebrochen

Weeze (ots)

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in eine Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Schafweg eingedrungen. Hierzu wurde eine Tür aufgebrochen. Aus der Werkstatt entwendeten die Diebe eine Akku-Bohrmaschine sowie eine Werkzeugkiste. Aus dem angrenzenden Büro ließen sie eine komplette PC-Anlage mitgehen. Der Eigentümer stellte die Tat am Montag um 05:30 Uhr fest. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

