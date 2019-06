Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz (03-1906)

Speyer (ots)

18.06.2019, 23:20 Uhr

Im Rahmen einer Alarmüberprüfung am IFB-Institut in der Butenschönstraße wurde eine Personengruppe in dortigem rückwärtigen Bereich angetroffen, welche ihr bestandenes Abitur feierten. Auf einer Biertischgarnitur befand sich zudem ein Einmachglas mit 4,55 Gramm Marihuana und 0,81 Gramm Haschisch, welches einem 25Jährigen zugeordnet werden konnte. Angaben zur Herkunft der Betäubungsmittel wollte der Beschuldigte nicht machen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

