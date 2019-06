Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Containeraufbruch Kletterwald Speyer (14-1806)

Speyer (ots)

17.06 - 18.06.2019, 18:30 - 09:00 Uhr

Unbekannte Täter öffneten in angegebenem Zeitraum vermutlich mittels Bolzenschneider die Vorhängeschloss-Verriegelung eines freistehenden Lagercontainers der Kletterwald Speyer GmbH und entwendeten daraus zwei STIHL-Geräte sowie zwei sog. Connectplatten (Kletterausrüstung). An einem weiteren, danebenstehenden Container wurde erfolglos versucht, die Verriegelung auf gleiche Weise zu öffnen. Täterhinweise bestehen bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

