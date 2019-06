Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Auffahrunfall mit leichtverletzter Pkw-Fahrerin (29-1806)

Dudenhofen (ots)

18.06.2019, 11:40 Uhr

Ein Fiat Punto und ein auswärtiger Lkw befuhren die Speyerer Straße in Dudenhofen in Richtung Neustadter Straße. Kurz nach der dort befindlichen, nach rechts, abknickenden Vorfahrtsstraße verzögerte die 50jährige Punto-Fahrerin, um einen Fußgänger, der auf der dort befindlichen Querungshilfe wartete, das Queren der Straße zu ermöglichen. Der 37jährige Lkw-Fahrer erkannte das Verzögern zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1300EUR. Durch den Aufprall verspürte die Pkw-Fahrerin Schmerzen im Hals-Wirbel-Bereich und wurde deshalb in ein örtliche Krankenhaus verbracht. Da aufgrund der Unfallschilderung zunächst von schwereren Verletzung ausgegangen werden musste, wurde an die Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber entsandt.

