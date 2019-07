Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12. Juli, im Zeitraum zwischen 12 und 17 Uhr und beschädigte ein unbekannter Verursacher, vermutlich beim Vorbeifahren, einen im Mandelring geparkten, schwarzen VW Polo . An diesem entstand am linken Kotflügel, sowie an der Fahrertür ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt, Tel. 06321/854-0, oder pineustadt@polizei.rlp.de

