POL-RE: Gladbeck: Mutter mit Baby überfallen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Auf dem Rückweg von einem Supermarkt ist am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, eine 26-jährige Frau aus Gladbeck überfallen worden. Die junge Frau war mit ihrem acht Monate alten Kind auf der Mozartstraße unterwegs. Als sie an einem kleinen Fußballplatz vorbeiging, wurde die 26-Jährige plötzlich von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht. Er verlangte Bargeld und das Handy der Frau. Anschließend rannte der Täter - mit der geforderten Beute - davon. Die 26-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet, mit Kapuze, sprach ohne Akzent. Die Frau ging zunächst nach Hause - die Polizei wurde erst später verständigt. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Täter geben können oder möglicherweise sogar den Überfall mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell