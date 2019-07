Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - Verkehrsunfall

Kallstadt (ots)

Am Samstag, 13.07.2019 gegen 10:45 Uhr, öffnete eine 60-jährige Frankenthalerin in der Weinstraße beim Aussteigen aus ihrem grauen Peugeot die Fahrertür und beschädigte hierbei einen vorbeifahrenden grünen PKW der Marke Peugeot. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: D. Taser



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell