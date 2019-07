Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ellerstadt (ots)

Am Samstag, 13.07.2019 in der Zeit von ca. 13:40 - 20:40 Uhr, parkte ein weißer PKW der Marke Toyota in der Georg-Fitz-Straße am rechten Fahrbahnrand. Als der Halter an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am Kotflügel hinten links fest. Dieser beläuft sich auf ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfallverursacher unter der Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

