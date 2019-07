Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.07.2019 - Tödlicher verkehrsunfall in Bassum -

Diepholz (ots)

- PI Diepholz -

- Fehlanzeige -

- PK Sulingen -

Diebstahl von GPS-System von Traktor in Varrel

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schäkeln/Varrel zu einem Diebstahl eines hochwertigen GPS-Systems eines Traktors gekommen. Unbekannte Täter gelangten in eine Scheune und demontierten dort das GPS-System vom Traktor. Sie konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Wenn Sie zur Tatzeit oder vorab in Varrel verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, geben Sie ihre Erkenntnisse bitte weiter an die Polizei in Sulingen unter 04271 / 9490.

- PK Syke -

Bassum - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntag, dem 14.07.2019 um 02:23 Uhr, befährt ein 20jähriger Dünsener mit seinem älteren VW Polo alleine die Hauptstraße von Bassum in Richtung Neubruchhausen. In Höhe der Einmündung Hallstedt weicht der Pkw einem querenden Reh aus, trifft dieses jedoch noch leicht und prallt anschließend frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Twistringen-Abbentheren - Sachbeschädigung von drei Flachschläuchen - Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 12.07.2019 zwischen 22:00 und 23:00 Uhr, haben Unbekannte drei Flachschläuche, die zur Bewässerung auf einem Feld in Abbentheren eingesetzt wurden, aufgeschlitzt. Zeugen gesucht: Hinweise auf den / die Täter liegen bislang nicht vor.

Bassum - Auffinden von Betäubungsmitteln bei Kontrollen in Bassum

Am Samstag, dem 13.07.2019 gegen 21:00 Uhr, wurde bei einem ein 21jährigen Bassumer im Rahmen einer Personenkontrolle ein Joint und weiteres Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Kurz darauf, gegen 21:30Uhr, wurden bei einem 30jährigen Bassumer ebenfalls ein Joint und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Beide Personen wurden in Bassum kontrolliert und gegen diese jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Nach Streitigkeiten ins Krankenhaus

Am Samstagmorgen, dem 13.07.2019 um 07:55 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Ehepartnern, nachdem der 45jährige polnische Ehemann, der in Syke wohnhaft ist, den Erwerb des Führerscheins seiner Gattin exzessiv mit Alkohol gefeiert hat. Der Mann konnte zwar kaum gehen, einen Atemalkoholtest jedoch noch durchführen. Das Ergebnis lautete 3,63 Promille. Er wurde anschließend im Krankenhaus versorgt, wo er kurzzeitig randalierte und dann einschlief.

- PK Weyhe -

Flüchtige Ladendiebe im Ochtumpark gestellt

Am späten Samstagnachmittag wurden durch einen aufmerksamen Polizisten, der sich in seiner Freizeit befand, zwei flüchtende Ladendiebe im Ochtumpark verfolgt. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Täter gesichtet und nach einer kurzen Flucht zu Fuß gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass beide Täter mehrere Bekleidungsstücke aus zwei Geschäften des Outletcenters entwendet hatten. Gegen beide Täter ist ein Strafverfahren aufgrund des Diebstahls eingeleitet worden- die erbeuteten Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Diebesgut: ca. 350 Euro

