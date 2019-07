Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

Attendorn (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag (7. Juli) gegen 15.30 Uhr auf der L512 in Fahrtrichtung Olpe verletzte sich ein 76-jähriger Motorradfahrer. Zunächst befuhr dieser hinter einem 43-jährigen Ford-Fahrer die Straße. An der Ampel in Höhe des dortigen Yachtklubs bremste der Pkw-Fahrer ab, um nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Der Kradfahrer bemerkte dies zu spät. Er bremste zwar noch, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Ford auf. Dabei stürzte der 78-Jährige. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

