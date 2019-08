Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaisersesch (ots)

Am 31.08.2019 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Trierer Straße in Kaisersesch in Höhe des dortigen Friedhofs ein Verkehrsunfall. Ein blauer PKW der Golfklasse touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten PKW und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Cochem unter Tel: 02671-9840 entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell