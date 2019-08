Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Jugendliche Mofafahrerin mit Alkohol und Drogen erwischt

Freiburg (ots)

Gottenheim - Am frühen Samstagmorgen, 03.08.2019, um 02:15 Uhr, fielen einer Streife des Polizeireviers Breisach im Riedweg in Gottenheim zwei jüngere Damen ohne Schutzhelm auf einem Kleinkraftrad fahrend auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin erst 14 Jahre alt ist und demnach keinen Führerschein hatte. Zudem war sie mit über 0,6 Promille alkoholisiert und räumte ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ihren Eltern gegenüber gab sie zuvor an, bei einer Freundin zu übernachten. Nach Entnahme einer Blutprobe sieht die Fahrerin nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell