Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Mit Auto von der Fahrbahn geschleudert

Freiburg (ots)

Eichstetten - Am Freitag, 02.08.2019, kurz nach 17 Uhr, schleuderte eine 34-jährige Cabriofahrerin auf der L 114 zwischen Bötzingen und Eichstetten aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ins Maisfeld. Die Fahrerin verletzte sich und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Cabrio, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden von über 5000 Euro.

