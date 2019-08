Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Insektenhotel am Dreisamufer abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mutmaßlich in Brand gesetzt haben unbekannte Täter ein Insektenhotel im Bereich des Ottilienstegs in Freiburg. Zeugen hatten das Feuer am Samstag, 03.08.2019, gegen 2.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Das Feuer konnte gelöscht werden, das Bauwerk, welches dem Schutz von Wildbienen diente, wurde jedoch stark beschädigt. Ob Wildtiere darin zu Schaden kamen, ist - ebenso wie die Schadenshöhe - derzeit noch nicht bekannt. Zeugenaussagen zufolge flüchteten drei Jugendliche vom brennenden Objekt in Richtung Schwarzwaldstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich tagsüber unter der Telefonnummer 0761 557560-0 beim Polizeiposten Freiburg-Littenweiler oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

