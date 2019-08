Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg-Kadelburg: Innerhalb von fünf Minuten zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag, 03.08.2019, in Küssaberg-Kadelburg innerhalb von fünf Minuten gleich zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt. Die Polizei machte in der Ortsdurchfahrt eine Verkehrskontrolle. Um 03:30 Uhr wurde dort ein 36 Jahre alter VW-Fahrer gestoppt. Bei ihm ergab eine Alkoholüberprüfung knapp 1,1 Promille. Eine Blutprobe folgte. Fünf Minuten später fuhr ein 29 Jahre alter Mazda-Fahrer in die Kontrollstelle. Da auch er nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest durchgeführt. Dieser ergab knapp 0,9 Promille. Beide Fahrer müssen sich auf ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro einstellen.

