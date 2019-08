Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Männer geraten auf der Straße aneinander

Freiburg (ots)

Zwei betrunkene Männer sind in der Nacht zum Samstag, 03.08.2019, in Bad Säckingen auf der Straße aneinander geraten. Dabei wurden beide verletzt, so dass sie vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt werden mussten. Der genaue Hergang ist noch ungeklärt. Fest steht, dass sich die Männer in der Schaffhauser Straße gegen 02:30 Uhr begegneten. Beide hatten Fahrräder dabei. Es kam zum Streit, ein 43-jähriger soll den 29-jährigen vom Fahrrad gezogen und ins Gesicht geschlagen haben. Da der Verdacht aufkam, dass der 29-jährige mit seinem Fahrrad gefahren war, wurde eine Blutprobe angeordnet. Eine Alkoholüberprüfung hatte zuvor über zwei Promille bei ihm ergeben.

