Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Freiburg (ots)

Für mindestens eine Nacht wurde ein verletzter Motorradfahrer stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, nachdem dieser am Freitagabend, 02.08.2019, in Rickenbach-Rüttehof mit einem Pkw zusammengestoßen war. Ein 48 Jahre alter Fiat-Fahrer wollte gegen 19:15 Uhr von der Kreisstraße nach links in den Steineggweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 40-jährige Motorradfahrer streifte mit seiner BMW an der Front des Pkws entlang und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Während am Pkw überschaubarer Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand, wurde die BMW erheblich beschädigt. Die Maschine musste abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell