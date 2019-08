Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Einbruch in Firma am Elzdamm

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in die Räumlichkeiten einer Firma am Elzdamm eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Werkstatttors in die Räumlichkeiten und entwendeten einen ca. 300 Kg schweren Standtresor. Zum Abtransport des Tresores müssten die Täter mit einem größeren Fahrzeug bzw. mit einem mitgeführten Hänger an der Örtlichkeit gewesen sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

Forchheim: Defekt an Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus

Am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, wurde die Feuerwehr Forchheim zu einem vermeintlichen Brand in die Spenglerstraße gerufen. Beim Betrieb einer Mikrowelle fing diese plötzlich an zu qualmen und verschmorte Teile des darunter stehenden Kühlschrankes. Nach Belüftung der Räumlichkeiten konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

