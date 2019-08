Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Leichtverletztem auf der B317

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der B317 wurde am Sonntag, 04.08.19, gegen 13.30 Uhr, ein 28jähriger Mann leicht verletzt. Dieser befuhr mit seinem Dacia die B317 von Lörrach kommend und wollte an der Einmündung Schopfheim-Mitte nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

