Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Wies: BMW kommt von der Fahrbahn ab - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 04.08.19, gegen 20.00 Uhr, kam ein BMW auf der L140 zwischen Tegernau und Wies von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Während ein zufällig hinzukommender Zeuge den Unfall bei der Polizei meldete, entfernte sich der Autofahrer zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer soll etwa 185cm groß gewesen sein, etwa 30 - 40 Jahre alt, er hatte eine Glatze, trug eine Brille und ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze, kurze Hose. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

