Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Boot landet auf der Autobahn

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.08.19, gegen 18 Uhr, befuhr ein 57jähriger Autofahrer die A861 zwischen Rheinfelden-Süd und Rheinfelden-Mitte. An seinem Fahrzeug hatte er einen Anhänger, auf welchem sich ein Boot befand. Aus nicht bekanntem Grund geriet das Gespann ins Schlingern und schaukelte sich derart auf, dass der Anhänger umkippte, sich mitsamt dem Boot überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen kam. Am Boot entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am Anhänger etwa 2500 Euro. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn musste während der Bergung bis gegen 21 Uhr gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg