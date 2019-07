Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Betriebsunfall mit Güterzug

Mainz (ots)

Montag, 08.07.2019, 14:30 Uhr

In der Hattenbergstraße hat ein Zug die Fahrleitung der Straßenbahn abgerissen. Beim Überqueren der Hattenbergstraße ist der Stromabnehmer des Zuges nach ersten Ermittlungen nicht eingefahren gewesen. Durch die Berufsfeuerwehr wird die Unfallörtlichkeit abgesichert und in Zusammenarbeit mit der Mainzer Mobilität der Strom der Oberleitung abgeschaltet.

Laut Zeugenaussagen hat der Lokführer des Zuges kurz vor der Überquerung der Hattenbergstraße auf Dieselbetrieb umgeschaltet. Bisher ist noch unklar, ob der Stromabnehmer auf Grund eines technischen Defekts oder menschlichen Versagens nicht eingefahren ist.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Oberleitung wieder erfolgreich instand gesetzt und die Hattenbergstraße wurde für den Verkehr wieder freigegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

