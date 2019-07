Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190718.1 Lütjenburg: Schlägerei bei Stadtfest - Zeugen gesucht

Lütjenburg (ots)

Am Sonnabend, den 13. Juli, soll es gegen 23:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf einem Stadtfest in Lütjenburg gekommen sein. Kollegen der Polizeistation Lütjenburg wurden daraufhin in die Niederstraße gerufen. Dort sollten sich mehrere Personen geschlagen und verletzt haben.

Zur weiteren Aufklärung der Tat bittet die Polizei jetzt Zeugen um Ihre Unterstützung. Wer am besagten Tag in dem Bereich und zu dieser Uhrzeit Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04342-10770.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell