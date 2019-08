Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Auto weicht Traktor aus und kommt von Straße ab - Beifahrerin im Auto leicht verletzt - Zeugensuche!

Einem entgegenkommenden Traktor samt Anhänger ist am Freitag, 02.08.2019, zwischen Ay und Waldkirch ein Autofahrer ausgewichen und dabei von der Straße abgekommen. In einer unübersichtlichen Kurve soll der 56 Jahre alte Traktor gegen 16.10 Uhr nicht äußerst rechts gefahren sein, weshalb der entgegen fahrende 23-jährige Autofahrer seinen Audi nach rechts zog. Bei diesem Fahrmanöver geriet das rechte Vorderrad des Audis in eine Wasserdole, weshalb die Airbags auslösten. Dadurch zog sich die 22 Jahre alte Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen zu. Am Audi wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Der Unfall passierte auf der Waldkircher Straße zwischen Ay und der Abzweigung zur B 500 bei Waldkirch. Als Zeuge wird ein Autofahrer gesucht, der sich direkt hinter dem Traktor befunden haben soll. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet diesen, sich zu melden.

