Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen-St.Hubert (ots)

Am Samstag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 60jährige Motorradfahrerin aus Krefeld in Kempen-St.Hubert die Straße Hahnendyck aus Richtung Am Dixhof kommend in Fahrtrichtung Hohenzollernplatz. Sie beabsichtigte nach rechts in Richtung Hülser Landstraße abzubiegen. Dabei kam sie aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen, drehte sich um 180 Grad und prallte anschließend gegen eine Begrenzungsmauer. Dabei verletzte sie sich derart schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /UR (895)

