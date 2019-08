Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrerin übersieht Motorrad beim Abbiegen - Motorradfahrerin mit Rettungshubschrauber in Klinik

Im Schlüchttal ist eine Autofahrerin am Sonntagmittag, 04.08.2019, mit einem Motorrad zusammengestoßen. Die 38 Jahre alte Chevrolet-Fahrerin bog gegen 15:00 Uhr in Witznau von der L 157 nach links auf die Kreisstraße in Richtung Berau ab. Dabei prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Die 18-jährige Motorradfahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 5000 Euro.

