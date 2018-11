POL-OS: Alfhausen - Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Alfhausen (ots) - Zwei im Rohbau befindliche Doppelhaushälften am Speicherweg gerieten am Samstag ins Visier von unbekannten Tätern. Diese verschafften sich zwischen 00.30 und 08.30 Uhr durch die Nebeneingangstüren gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell