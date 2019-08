Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg. Unfallflucht mit Sachschaden- Polizei sucht Zeugen!

Die Waldstraße in Richtung Wiesentalstraße befuhr am Freitagabend, 02.08.2019, gegen 22.30 Uhr, ein Unbekannter mit seinem grauen oder beigen Opel Astra. An der Einmündung zur Wiesentalstraße stieß er gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda und beschädigte diesen im Bereich der linken Seite. Im Anschluss parkte er laut Zeugen vor dem beschädigten Skoda, stieg aus und schaute sich den angerichteten Schaden an. Er stieg jedoch wieder ein und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Astra G, Baujahr zwischen 1998 und 2005, Coupé, vermutlich Stufenheck-Limousine, handeln. Der Fahrer war zirka 180 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, seine dunklen Haare waren auf der Seite kurz und oben länger. Er trug einen dunklen Pulli, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

