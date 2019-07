Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: alkohlisierte 42-Jährige in Polizeigewahrsam genommen; Sachsenheim: Häfnerhalle beschädigt; Besigheim: Heizkörper gestohlen

Gerlingen: alkoholisierte 42-Jährige in Polizeigewahrsam genommen

Eine 42 Jahre alte Frau sorgte am Mittwoch gegen 05.50 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen für einen Polizeieinsatz. Zunächst meldeten Passanten der Polizei, dass eine Frau, der augenscheinlich alkoholisiert sei, in der Schulstraße herum schreien würde. Sie musste sich an einem Bauzaun festhalten. Als die Polizisten dort eintrafen, war die 42-Jährige bereits weiter in eine Bäckerei in der Weilimdorfer Straße gegangen. Da die Frau unter starker Alkoholbeeinflussung stand, wurde sie zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Den Rest des Tages muss sie nun in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers verbringen.

Sachsenheim-Häfnerhaslach: Häfnerhalle beschädigt

Zwischen Mittwoch und Montag beschädigten noch unbekannte Täter die Häfnerhalle in der Kleeblattstraße in Häfnerhaslach. Die Unbekannten sprühten drei Schriftzüge, die sich mutmaßlich auf Fantasiewesen aus einem bekannten Videospiel beziehen, mit verschiedenen Farben auf die Gebäuderückseite. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, sucht Zeugen.

Besigheim: Heizkörper gestohlen

Auf Heizkörper hatten es bisher unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Donnerstag 16.10 Uhr und Dienstag 10.00 Uhr auf einer Baustelle in der Schlossgasse in Besigheim zugeschlagen haben. Die Täter ließen insgesamt sechs Röhrenheizkörper im Wert von etwa 1.800 Euro mitgehen. Zwei der Heizkörper mussten sie hierzu zunächst demontieren, da diese bereits installiert waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, in Verbindung zu setzen.

