Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: nach dem Großbrand einer Lagerhalle sucht die Kriminalpolizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Weiterhin unklar ist die Brandursache, die vergangenen Freitag in der Kalkofenstraße in Herrenberg zum Großbrand einer Lagerhalle mit einem Sachschaden in Millionenhöhe geführt hat (wir berichteten). Die Lagerhalle, die aus einem Stahlgerüst besteht, ist einsturzgefährdet und kann derzeit nicht betreten werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt werden, übernommen. Aufgrund dessen bittet die Polizei Personen, die während der Brandentstehung und auch dem gesamten Brandgeschehen Bilder oder Videos aufgenommen haben, sich mit der Kriminalpolizei, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

