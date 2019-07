Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Jugendliche mit Hammer bedroht

Herdorf (ots)

Ein 40-Jähriger Deutscher fühlte sich am Dienstagabend am Bahnhof in Herdorf von einer 6-köpfigen Gruppe Jugendlicher provoziert, weil diese nach seiner Auffassung zu laute Musik hörten. Der Mann sei sofort aggressiv geworden, habe die Jugendlichen beleidigt und mit einem Hammer Gewalt angedroht. Der 40-Jährige entfernte sich dann mit dem Zug in Richtung Betzdorf. Am Bahnhof Betzdorf konnte er von der Polizei angetroffen werden. Der beschriebene Hammer wurde aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.

